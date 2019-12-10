СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-10T10:28:30+03:00

Индустриальный парк за два миллиарда рублей построят в Сургутском районе. Фото со страницы Андрея Трубецкого в «Фейсбук».

Он станет центром развития промышленной индустрии всего района

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На территории Сургутского района в Солнечном появится новый индустриальный парк . Соглашение о реализации проекта подписали глава муниципалитета Андрей Трубецкой и гендиректор «Терра-Норд» Евгений Гаас.

По данным «Вестника» Сургутского района, власти готовы помогать подрядчику: подготовить необходимые документы, по максимуму снизить бюрократические барьеры. Это нужно для того чтобы новый парк вошёл в федеральный перечень существующих индустриальных парков.

Планируется, что новый объект станет центром развития промышленной индустрии в районе. В Солнечном могут построить новые производства, новый парк будет ориентироваться прежде всего на основную деятельность округа - нефтедобычу. Инвестиционная емкость проекта - 2 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU