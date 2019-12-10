2019-12-10T10:10:38+03:00
Общество

В Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщений о бомбе

Личность шутника пока не установлена
Руслан Савинов
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В Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщений о бомбе. Фото «СИА-ПРЕСС».В Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщений о бомбе. Фото «СИА-ПРЕСС».
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Накануне в Нижневартовске эвакуировали СОШ № 11 из-за сообщений о минировании. Информацию об этом опубликовала «СИА-ПРЕСС» со ссылкой на источники в администрации города.

- Был совершен звонок, в котором говорилось о заложенной бомбе. Эвакуация образовательного учреждения уже закончена. Подозрительный предмет не был обнаружен. Сотрудники правоохранительных органов все еще находятся на объекте, — пояснили в УМВД Нижневартовска.

В ведомстве также подчеркнули, что личность звонившего на данный момент не установлена. Полиция добавляет, что за последние сутки подобные массовые эвакуации прошли в школах и вузах Хабаровска, Владивостока и Комсомольска-на-Амуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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