Глава Сургута наградил активных горожан и вручил паспорта школьникам-отличникам

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-10T09:38:19+03:00

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В сургутском «Дворце торжеств» прошла церемония вручения федеральных, окружных и муниципальных наград жителям города. Почти 120 человек получили грамоты и благодарственные письма за активную общественную деятельность и профессиональные достижения. А восемь школьников стали обладателями главного документа их жизни – паспорта гражданина России.

Среди награждаемых были работники библиотечной системы, энергетических, дорожных предприятий, медицинских и образовательных учреждений, представители профсоюзов и другие.

- Вы заслужили признание своим трудом, своим отношением к выбранному делу. Это важнее даже материального поощрения. Прекрасно, что мы продолжаем эту замечательную традицию и вручаем вам по праву заслуженные награды, – отметил градоначальник Вадим Шувалов.

Администрация Сургута отмечает, что восемь лучших учеников Сургута получили паспорта и памятные подарки из рук Шувалова. Они не раз отстаивали честь города на олимпиадах и конкурсах не только окружного, но и международного уровня.

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ИСТОЧНИК KP.RU