2019-12-10T09:30:19+03:00
Общество

В автономном округе введены в эксплуатацию две ледовые переправы

Они находятся на зимней автодороге поселка «Ямки» в Кондинском районе
Руслан Савинов
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В автономном округе введены в эксплуатацию две ледовые переправы. Фото МЧС ХМАО.В автономном округе введены в эксплуатацию две ледовые переправы. Фото МЧС ХМАО.
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Инспекторы МЧС по ХМАО проверили и приняли в эксплуатацию две ледовые переправы межмуниципального значения.

Переправы расположены на зимней автодороге поселка «Ямки» в Кондинском районе. На данный момент их грузоподъемность ограничена до пяти тонн.

Зимники оборудованы дорожными знаками, определяющими правила проезда. Также рядом организован спасательный пост. При благоприятной погоде ввести все переправы подрядчики планируют до 25 декабря 2019 года.

МЧС по ХМАО напоминает, что выезжать на лед следует медленно, без толчков и торможений. Нужно отстегнуть ремни безопасности. На переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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