2019-12-10T09:33:02+03:00
Происшествия

Жители округа продолжают отдавать кровно заработанные аферистам

За сутки мошенники разбогатели на полмиллиона рублей
Руслан Савинов
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Жители округа продолжают расставаться с кровно заработанными из-за аферистов.Жители округа продолжают расставаться с кровно заработанными из-за аферистов.Фото: pixabay.com
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За прошедшие сутки в Югре произошли семь фактов мошенничества и краж с банковских карт. Пострадавшие перевели злоумышленникам более 570 тысяч рублей. В лидерах по доверчивости остаются женщины среднего и пожилого возраста.

Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денег.

Например, жительнице Советского района 1987 года рождения позвонил неизвестный и под предлогом возврата денег, которыми якобы завладели мошенники, похитил около 17 тысяч рублей с четырех банковских карточек Реквизиты кредиток югорчанка ему сообщила сама

А жительница Радужного лишилась разом 101 тысячи рублей, когда хотела продать квартиру через сайт бесплатных объявлений. Женщина сама перевела деньги злоумышленникам.

Полицией возбуждены уголовные дела и принимаются меры к задержанию подозреваемых. Пресс-служба УМВД по ХМАО напоминает, что обо всех подозрительных случаях необходимо сообщать по телефону 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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