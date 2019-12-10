Для сплочения сотрудников в Нефтеюганске активно используют корпоративное донорство

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-10T08:58:13+03:00

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Впервые состоялась акция «День донора» в Нефтеюганской окружной больнице, когда сотрудники все вместе пришли сдавать кровь. В этот день среди опытных доноров было шесть новичков. А среди опытных были еще и почетные доноры.

Корпоративное донорство – не только модная тенденция, это важная часть добровольных начал сотрудников «Нефтеюганской окружная клиническая больницы имени Яцкив». Акция послужила и в качестве инструмента тимбилдинга, а также сплочения сотрудников.

- Сдаю кровь впервые. Среди моих знакомых много доноров. Я для себя решила, что, если могут они, то могу и я. Слышала такое утверждение, что четыре сдачи крови приравниваются к одной спасенной жизни. Если для этого нужно регулярно сдавать кровь, то я готова и хочу попробовать. По ощущениям сдавать кровь совсем не тяжело, я себя чувствую отлично и готова вернуться на рабочее место, - поделилась впечатлениями юрист нефтеюганской больницы Зинаида Аникина.

По данным Департамента здравоохранения ХМАО, акция проводилась впервые. По решению участников мероприятия, «Дни доноров» сделают регулярными. Следующая акция состоится в феврале 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU