В Нижневартовске «Киа Рио» столкнулась с «Хендай Крета»

СЕГОДНЯ 08:42 2019-12-10T09:00:40+03:00

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В Нижневартовске на улице Чапаева женщина на «Киа Рио» не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с движущимся впереди «Хендай Крета», который тоже был под управлением женщины. Водитель «Хендай» получила травмы.

Всего за минувшие сутки на в округе случилось три ДТП, в которых трое человек получили травмы. Сотрудниками госавтоинспекции задержаны шесть водителей за управление транспортом в нетрезвом виде, в двое – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на встречку 13 водителей привлечены к ответственности.

Госавтоинспекция округа напоминает, что с наступлением зимы манера вождения должна соответствовать погоде и дороге: особенно опасно совершать резкие маневры (обгон, перестроения), которые могут привести к потере контроля над авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU