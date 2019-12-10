«Будьте счастливы, живя в Югре»: губернатор поздравила земляков с Днем рождения региона

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-10T09:03:56+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в Инстаграм поздравила жителей региона с днем образования Ханты-Мансийского автономного округа.

- С днем рождения, дорогие земляки! Ханты-Мансийскому автономному округу – 89 лет. Будьте счастливы, живя в Югре. Тепла вам даже в самые морозные дни, света даже в полярные ночи. Большой привет и добрые пожелания для нашего соседа – Ямало-Ненецкого автономного округа. Регионы рождены в один год, в один день – близнецы, -написала Комарова на своей странице

Поздравление сопровождается видеороликом. Герои видео – жители округа разного возраста, профессий, национальностей: хантыйская сказительница Мария Волдина, блокадница Тамара Калистратова, танцовщица Арина Ларюшкина, врач Наталья Ульянова, хантыйский этнопевец Федор Ларюшкин, сотрудник МЧС Данил Косинцев и другие.

Департамент общественных и внешних связей ХМАО напоминает, что сегодня, 10 декабря, Югра отмечает 89-летие со дня образования. В этот день в 1930 году был образован Остяко-Вогульский национальный округ. В 2003 году регион получил свое нынешнее название – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, статус которого определен действующей Конституцией страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU