День призывника прошел в Мегионе
В Мегионе прошел ежегодный День призывника. В нем приняли участие призывники, которым в ближайшее время предстоит отправиться на службу, а также их родители. В числе почетных гостей на празднике присутствовали ветераны, полицейские, юнармейцы, друзья и подруги будущих солдат.
Военный комиссар Мегиона подробно рассказал о том, что необходимо сделать родителям перед отправкой ребят на окружной призывной пункт в Пыть–Ях, и о том, что ждет призывников во время службы.
По информации администрации Мегиона, завершилось мероприятие концертом.
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ИСТОЧНИК KP.RU