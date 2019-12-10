День призывника прошел в Мегионе

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-10T09:05:52+03:00

Будущие солдаты узнали, что им предстоит на службе

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В Мегионе прошел ежегодный День призывника. В нем приняли участие призывники, которым в ближайшее время предстоит отправиться на службу, а также их родители. В числе почетных гостей на празднике присутствовали ветераны, полицейские, юнармейцы, друзья и подруги будущих солдат.

Военный комиссар Мегиона подробно рассказал о том, что необходимо сделать родителям перед отправкой ребят на окружной призывной пункт в Пыть–Ях, и о том, что ждет призывников во время службы.

По информации администрации Мегиона, завершилось мероприятие концертом.

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ИСТОЧНИК KP.RU