Жителя Нефтеюганского района осудят за разбойное нападение на кассира магазина
Житель Нефтеюганского района обвиняется по статье «Разбойное нападение с применением предмета, используемого в качестве оружия».
По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемый в одном из магазинов города угрожал кассиру предметом, похожим на огнестрельное оружие. Грабитель похитил из кассы деньги, после чего скрылся.
Как сообщает прокуратура ХМАО, уголовное дело направлено в суд. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU