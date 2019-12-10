СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-10T08:14:18+03:00

Жителя Нефтеюганского района осудят за разбойное нападение на кассира магазина. Фото прокуратуры ХМАО.

Он угрожал персоналу предметом, похожим на пистолет

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Житель Нефтеюганского района обвиняется по статье «Разбойное нападение с применением предмета, используемого в качестве оружия».

По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемый в одном из магазинов города угрожал кассиру предметом, похожим на огнестрельное оружие. Грабитель похитил из кассы деньги, после чего скрылся.

Как сообщает прокуратура ХМАО, уголовное дело направлено в суд. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU