Погода в Югре 10 декабря: тепло и немного снега

СЕГОДНЯ 05:56 2019-12-10T05:56:12+03:00

Погода в Югре 9 декабря: тепло и немного снега Фото: pixabay.com

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Во вторник, 10 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем +2, -3 градуса, местами -4, -9 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег, метель. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -2.

В Сургуте пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -1 градуса.

В Нижневартовске облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит -1, -2 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU