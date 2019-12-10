СЕГОДНЯ 07:50 2019-12-10T07:50:55+03:00

Жительница Нефтеюганска стала бронзовым призером мира по прыжкам на батуте. Фото Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.

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Жительница Нефтеюганска Венера Насибуллина завоевала бронзовую медаль первенства мира по прыжкам на батуте. Спортсменка отличилась в прыжках на двойном минитрампе среди девушек 13-14 лет.

Центр спортивной подготовки сборных команд Югры отмечает, первенство прошло с 5 по 8 декабря в Токио. В нем принимали участие 800 спортсменов из 40 стран. Венера Насибуллина выступала в составе российской сборной вместе с ещё одним югорчанином, Максиом Тановицким из Мегиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU