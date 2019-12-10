2019-12-10T07:50:55+03:00
Общество

Жительница Нефтеюганска стала бронзовым призером мира по прыжкам на батуте

Чемпионат проходил в Токио
Руслан Савинов
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Жительница Нефтеюганска стала бронзовым призером мира по прыжкам на батуте. Фото Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.Жительница Нефтеюганска стала бронзовым призером мира по прыжкам на батуте. Фото Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.
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Жительница Нефтеюганска Венера Насибуллина завоевала бронзовую медаль первенства мира по прыжкам на батуте. Спортсменка отличилась в прыжках на двойном минитрампе среди девушек 13-14 лет.

Центр спортивной подготовки сборных команд Югры отмечает, первенство прошло с 5 по 8 декабря в Токио. В нем принимали участие 800 спортсменов из 40 стран. Венера Насибуллина выступала в составе российской сборной вместе с ещё одним югорчанином, Максиом Тановицким из Мегиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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