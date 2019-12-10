2019-12-10T09:10:36+03:00
Общество

Урайцы увидят «Красоту без границ»

Конкурс пройдет среди девушек с ограниченными возможностями
Руслан Савинов
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Урайцы увидят «Красоту без границ»Урайцы увидят «Красоту без границ»Фото: pixabay.com
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Вот уже во второй раз в Урае пройдёт уникальный конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Красота без границ».

В 2019 году конкурс выходит на межмуниципальный уровень. В нем примут участие представители Ханты-Мансийска, Югорска, Нягани, а также Кондинского и Советского районов.

К участию в конкурсе допускаются девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Каждый претендент на победу готовит видеовизитку, продолжительностью 1-1,5 минуты, и номер на конкурс талантов. Конкурс красоты проводится в номинациях: фотомодель, очарование, творчество, улыбка, нежность, зрительские симпатии.

Мероприятие состоится 14 декабря в 14.00 в КДЦ «Нефтяник». Программа конкурса будет опубликована в ближайшее время в соцсети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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