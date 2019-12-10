2019-12-10T06:55:34+03:00
Общество

В Когалыме выбрали лучшую маму – предпринимателя

Ей стала владелица салона красоты
Руслан Савинов
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В Когалыме выбрали лучшую маму – предпринимателя. Фото администрации Когалыма.В Когалыме выбрали лучшую маму – предпринимателя. Фото администрации Когалыма.
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В Когалыме состоялись финальные испытания участниц конкурса «Мама - предприниматель»,

Из десяти подавших заявки участниц в финал вышли семь: Екатерина Азаева, Раушан Болыспаева, Виктория Зеленюк, Наталья Кульчихина, Ольга Петрова, Виктория Свидерская, Татьяна Хуснетдинова.

Финальными испытаниями стали творческие и интеллектуальные задания. Конкурсантки познакомили зрителей со своим бизнесом в формате видео-визитки «Я внутри бизнеса», проявили творческие способности в конкурсе «Супер-мама».

Администрация Когалыма сообщает, что лучшей была признана Ольга Петрова, мама троих детей, владелица салона красоты «Легенда», создатель собственного бренда одежды. В качестве призов победители получили подарочные сертификаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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