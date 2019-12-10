2019-12-10T06:31:21+03:00
Общество

Полтысячи фонарей Сургута заменили на светодиодные

Они экономят энергии более чем в два раза
Руслан Савинов
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Полтысячи фонарей Сургута заменили на светодиодные. Фото со страницы Вадима Шувалова в «ВКонтакте».Полтысячи фонарей Сургута заменили на светодиодные. Фото со страницы Вадима Шувалова в «ВКонтакте».
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Как сообщает на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» Вадим Шувалов, в 2019 году в Сургуте 519 старых фонарей заменили на светодиодные.

Свет поменялся на девяти улицах: проспекте Ленина от улицы Чехова до улицы Профсоюзов (48 фонарей), транспортной развязке возле Бизнес-центра СНГ (66 фонарей), улице Рабочей (24 фонаря), улице Гагарина (133 фонаря), улице Республики ( 71 фонарь), улице Мелик-Карамова (87 фонарей), улице Сибирской (17 фонарей), улице Майской (30 фонарей), улице Геологической (63 фонаря).

Мощность старых светильников — 250 и 400 ватт, а новых — 180 и 150. За год экономия составит свыше 130 тысяч кВт. В 2020 году заменят фонари еще на 14 улицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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