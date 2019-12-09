«Батальон Отважных» пройдет по улицам Ханты-Мансийска

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-09T10:56:16+03:00

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В окружном центре 11 декабря состоятся памятные мероприятия в честь военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах. По улицам города пройдет шествие «Батальона Отважных».

Колонна пройдет от храма Воскресения Христова по улице Гагарина, затем направится по улице Энгельса до центральной площади к памятнику «Вечная память воинам Югры». В шествии поучаствуют около 200 человек. Среди них будут родственники погибших, студенты, школьники, кадеты, юнармейцы, представители органов госвласти, а также ветераны. В руках у участников шествия будут штендеры с портретами погибших защитников Отечества.

Как уточняют в администрации Ханты-Мансийска сбор участников состоится в 10:10. Завершится мероприятие митингом в полдень.

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ИСТОЧНИК KP.RU