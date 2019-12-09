СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-09T09:48:05+03:00

Акция «Проверь проходимость сосудов» охватила сотню человек в Советском районе Фото: pixabay.com

Пятеро из них отправились на дальнейшее дообследование

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В минувшие выходные Советская районная больница провела профилактическую акцию «Проверь проходимость сосудов».

Врачи предложили всем желающим провести скрининг лодыжечно-плечевого индекса, оценивающий артериальный кровоток в конечностях. Индекс необходим для выявления возможных заболеваний артерий.

- Лодыжечно-плечевой индекс является эффективным методом диагностики поражения артерий у пациентов группы риска: курильщиков, пациентов с сахарным диабетом, — отметила заведующая центром здоровья больницы Анна Осинцева.

Департамент здравоохранения ХМАО добавляет, что в акции приняли участие почти сотня человек, пятеро из них направлены на дообследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU