СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-09T09:34:47+03:00

За год прокуратура ХМАО выявила более полутора тысяч фактов коррупции Фото: pixabay.com

Арестовано имущество обвиняемых на общую сумму более 190 миллионов рублей

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В 2019 году по результатам проверок выявлено свыше полутора тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. Итоги подвели сегодня, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией.

Прокуратура ХМАО отмечает, что к дисциплинарной ответственности привлечено более 330 должностных лиц, 64 уплатили штрафы в размере 5,3 миллиона рублей. В основном это работодатели, нарушившие порядок приема на работу бывших госслужащих.

В связи с утратой доверия уволено пять чиновников. Возбуждено 47 уголовных дел, предъявлено 40 исков о взыскании с коррупционеров более 16 миллионов рублей.

Уделено повышенное внимание проблемам возмещения ущерба, причиненного коррупционными преступлениями. На сегодняшний день наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 190 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU