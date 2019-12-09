В ХМАО повысился уровень мошенничеств с банковскими картами
За минувшую неделю в Югре случились 19 мошенничеств и краж с банковских карт. Всего пострадавшие перевели злоумышленникам почти два миллиона рублей. Среди жертв больше женщин среднего и пожилого возраста, которые поверили анонимным звонкам якобы от сотрудников банков.
Так, жительница окружной столицы потеряла более полумиллиона рублей, когда ей позвонил неизвестный. Мошенник назвался сотрудником банка и предложил остановить несанкционированное списание денег.
По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, еще одну жительницу Ханты-Мансийска обманули под предлогом продажи комода-антиквариата. Объявление о его продаже она нашла на сайте «Авито». Потерпевшая перевела злоумышленникам 50 тысяч рублей.
По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.
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ИСТОЧНИК KP.RU