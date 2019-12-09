В ХМАО повысился уровень мошенничеств с банковскими картами

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-09T09:17:02+03:00

В ХМАО повысился уровня мошенничеств с банковскими картами Фото: pixabay.com

За прошлую неделю доверчивые граждане лишились почти двух миллионов рублей

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За минувшую неделю в Югре случились 19 мошенничеств и краж с банковских карт. Всего пострадавшие перевели злоумышленникам почти два миллиона рублей. Среди жертв больше женщин среднего и пожилого возраста, которые поверили анонимным звонкам якобы от сотрудников банков.

Так, жительница окружной столицы потеряла более полумиллиона рублей, когда ей позвонил неизвестный. Мошенник назвался сотрудником банка и предложил остановить несанкционированное списание денег.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, еще одну жительницу Ханты-Мансийска обманули под предлогом продажи комода-антиквариата. Объявление о его продаже она нашла на сайте «Авито». Потерпевшая перевела злоумышленникам 50 тысяч рублей.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU