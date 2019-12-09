2019-12-09T09:02:20+03:00
Общество

Стартовала окружная экоакция по сбережению воды «По капле в день - по тонне в год»

Семьи-победители станут известны 29 декабря
Руслан Савинов
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Стартовала окружная экоакция по сбережению воды «По капле в день - по тонне в год»Стартовала окружная экоакция по сбережению воды «По капле в день - по тонне в год»Фото: pixabay.com
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Окружная экологическая акция «По капле в день - по тонне в год» по сбережению воды в семье проводится с 9 по 29 декабря 2019 года и состоит из двух этапов.

Основной первый этап акции с 9 декабря по 25 декабря. Семьи ХМАО проводят мониторинг потребления воды и принимают меры по ее сбережению у себя в квартире либо доме на основе методических материалов. Затем необходимо оформить творческие отчеты, разместить их в соцсети «ВКонтакте» и направить на электронную почту организаторов.

На втором этапе с 26 по 29 декабря проходит оценка творческих отчетов членами жюри. Размещение работ на сайте.

Природнадзор ХМАО сообщает, что методические материалы расположены по ссылке и содержат план проведения акции, а также практические рекомендации по водосбережению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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