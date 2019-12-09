2019-12-09T08:49:03+03:00
Общество

В Сургуте вручили премию «Признание-2019»

Победили самые активные популяризаторы милосердия и гуманизма
Руслан Савинов
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В Сургуте вручили премию «Признание-2019». Фото правительства ХМАО.В Сургуте вручили премию «Признание-2019». Фото правительства ХМАО.
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Губернатор ХМАО наградила победителей конкурса социально значимых премия «Признание-2019» в Сургуте.

- У каждого человека есть душа. У участников конкурса душа – это милосердие, сострадание, мужество, активная гражданская позиция. Премия «Признание» – благодарность от всех югорчан вам, творящим добро, – обратилась к конкурсантам губернатор Наталья Комарова

В номинации «Социальная звезда» награду получил Константин Грязин из Советского района за проект православного центра милосердия «Доброе дело» при приходе храма святителя Николая.

Победителем в номинации «Гражданское слово» стала сургутянка Марина Похоренко с проектом «Радиоточка. Говорит Юный инспектор движения Сургута».

Юный житель Октябрьского района Кирилл Шафигуллин стал лучшим в номинации «Золотое сердце». Он получил эту высокую награду за спасение своей семьи из пожара.

Лучшей практикой территориального самоуправления был признан проект «Чистый, комфортный поселок – от мечты к реальности» поселка Большие Леуши Октябрьского района.

Лидером номинации «Народный контроль» стало городское общественное движение «Дружина юных пожарных» из Сургута, представившее на суд жюри проект «Дозор «Микрорайон».

Правительство ХМАО отмечает, что, что конкурс популяризацию милосердия и гуманизма, привлечение граждан к благотворительной деятельности.

Всего в 2019 году для участия в конкурсе было направлено 94 заявки. Напоминаем, что с 2004 года обладателями премии стали 70 представителей активистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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