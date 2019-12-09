Похититель велосипеда в Нефтеюганском районе ответит за свое деяние перед законом
В Нефтеюганском районе полицией задержан 22-летний подозреваемый, который из подъезда одного из домов Пойковского похитил велосипед. Он сделал это путем перекусывания троса. Сумма ущерба составила 8000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Молодой человек под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
А в Березово местный житель расплатился купюрой «банка приколов» номиналом 5000 рублей за алкоголь в магазине. Проводится проверка.
Пресс-служба УМВД по ХМАО отмечает, что всего за минувшие выходные дни в регионе случилось 80 преступлений, раскрыто 54, Выявлено 6503 правонарушения. С помощью АПК «Безопасный город» выявлено 3 правонарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU