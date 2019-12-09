СЕГОДНЯ 08:22 2019-12-09T08:22:23+03:00

За минувшую неделю пожарные Югры разделались почти с полсотнями пожаров. Фото МЧС ХМАО.

Шесть человек получили травмы

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Со 2 по 8 декабря на территории Ханты-Мансийского округа произошло 42 пожара. В большинстве случаев горели автомобили, жилые дома, квартиры и дачи. Травмы получили 6 человек. Из огня спасено ценностей на сумму более 125 миллионов рублей.

Основными причинами бытовых пожаров стали нарушения эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также неосторожность при курении.

Пожарно-спасательные подразделения 70 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Пожарно-спасательными подразделениями спасен 1 человек.

МЧС России по ХМАО напоминает, что нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы. Не перегружайте электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU