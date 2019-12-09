Юбилейный общегородской форум «Урай – наш общий дом» собрал полтысячи участников

СЕГОДНЯ 06:27 2019-12-09T06:27:28+03:00

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В Урае состоялся традиционный Х общегородской форум «Урай – наш общий дом», посвященный теме «Национальные проекты: Россия – Югра – Урай». Глава муниципалитета Тимур Закирзянов отметил, что цели нацпроектов – сделать жизнь урайцев благополучной, безопасной, комфортной, а самое главное – счастливой.

Как сообщает администрация Урая, форум прошел в формате дискуссии по реализации пяти нацпроектов: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. О своём опыте участия в нацпроеках рассказали урайские предприниматели, врачи, педагоги, студенты, спортсмены и волонтёры.

По традиции, в завершение форума участники назначили тему на следующий 2020 год в Урае: Год Памяти и Славы в Урае. Решение приняли единогласно. Всего в работе форума приняло участие 500 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU