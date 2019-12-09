Югра похвасталась опытом создания социального предпринимательства
Замдиректора департамента экономразвития ХМАО Лариса Шанаурина продемонстрировала опыт Югры по развитию соцпредпринимательства на заседании совета, проходившего в Госдуме в Москве.
На заседании рассматривали успешные практики внедрения социального франчайзинга и популяризации социального предпринимательства, которые помогают решать проблемы общества. В регионе действуют франшизы социальных предприятий, успешно реализующих значимые проекты, при этом имеющие прибыльность. О них и рассказала Шанаурина.
Так, «Киберинклюзия» развивает технические способности у детей с аутизмом. Услугами центра пользуются свыше 200 детей.
Логопедический центр «Речетория» – сеть центров речевого, интеллектуального и творческого развития детей. Услугами центра пользуются полторы тысячи детей дошкольного возраста
А например «Ботаника бар» занимается приготовлением экологической пищи по собственным рецептам. Особенностью является линейка гипоаллергенных продуктов из дикорастущих ягод Югры.
Департамент экономического развития ХМАО напоминает, что дополнительную информацию о работе совета по развитию соцпредпринимательства можно получить на официальном сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU