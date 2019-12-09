СЕГОДНЯ 05:20 2019-12-09T05:20:44+03:00

Погода в Югре 9 декабря: немного снега утром и вечером Фото: pixabay.com

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В понедельник, 9 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, слабая метель. Ветер южный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, -7 градусов, в восточной половине округа -22, -27 градусов, в восточной -15, -20 градусов, на северо-востоке до -24 градусов.

В Ханты-Мансийске пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -2.

В Сургуте пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -3 градуса.

В Нижневартовске пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит -2, -3 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU