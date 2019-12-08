В Сургуте проект для «детей дождя» вошел в сотню лучших в России

СЕГОДНЯ 16:19 2019-12-08T16:19:11+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова посетила сургутский «Центр сопровождаемого проживания молодых людей с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями». Он реализует уникальную для всей России методику социализации подростков и молодежи и входит в топ-100 лучших проектов Фонда президентских грантов.

Сургутский «Центр сопровождаемого проживания молодых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и ментальными нарушениями» является частью общественной организации «Дети дождя». Первых своих воспитанников центр принял 24 октября 2018 года. Это первое в регионе учреждение с возможностью развития подростков и молодежи от 12 до 30 лет, когда обучение в школе уже закончилось, а ребенок все еще не готов к самостоятельной жизни. Более того, Югра - единственный регион, имеющий свою концепцию помощи людям с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями. Во всей России нет аналога такой концепции.

- У нас таких центров в регионе вообще нет, мы единственные и готовы делиться своим опытом со всеми. Потребность в этом огромная. После 18 дети остаются практически без каких-либо занятий. Не все общество готово их воспринимать. Они ведь, действительно, особенные. Например, 16-летний ребенок может в кино начать прыгать — так ему хочется выразить свои эмоции, — рассказала член региональной общественной организации автономного округа помощи детям, взрослым и инвалидам с расстройствами аутистического спектра «Дети дождя» Ирина Миронова.

Помещение для центра выделила администрация города Сургута. В нем расположены два зала для работы с дефектологами, логопедами и психологами. Здесь есть три спальни, в которых могут разместиться по два человека, два санузла, комната сенсорной интеграции и общий зал с выделенной зоной кухни. Там подопечные вместе с специалистами готовят несложные блюда: варят макароны, картофель, каши и легкие супы. Еще им предстоит научиться мыть посуду, гладить вещи. Все необходимое для этого, например, гладильные доски, здесь есть. Условия полностью адаптированы под «детей дождя» — у мебели закругленные углы, чтобы избежать случайных травм.

Центр рассчитан на круглосуточное проживание, но сейчас мы проходим с воспитанниками первый этап, когда дети здесь еще не живут, а находятся только в течение дня, привыкают. На втором этапе, они будут оставаться здесь с ночевкой на выходные дни. Третий этап предполагает проживание от одного до трех месяцев.

По данным Натальи Глотовой, сейчас в Сургуте около 60 людей разного возраста с диагнозом «аутизм». Через некоторое время возрастной порог для воспитанников центра будет увеличен до 35 лет, что даст им возможность развиваться дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU