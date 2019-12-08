2019-12-08T13:38:38+03:00
Общество

В Югре открылся самый крупный в России мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»

В нем будут проходить и уроки истории, квесты, мастер-классы и даже хоровые концерты
Алена Кульмухаметова
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В Югре открылся самый крупный в России мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история». Фото с сайта администрации города СургутВ Югре открылся самый крупный в России мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история». Фото с сайта администрации города Сургут
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В Сургуте открылся мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история». Знаковое не только для города, но и для всего округа событие состоялось в преддверии празднования 90-летия со Дня образования Югры.

В городской администрации отметили, что Сургут стал 21 городом, где открылся мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», и единственным, кто не является столицей региона. Еще одна уникальная особенность сургутского парка - два проекционных купола, где применены панорамные конструкции с углублением пространства. Ни в одном другом центре таких аналогов нет.

«Россия – Моя история» – это современный, технологичный центр с возможностями трехмерного моделирования и реконструкции событий. История Отечества с древнейших времен и до наших дней представлена при помощи новейших информационных носителей: сенсорных столов и экранов, кинотеатров, планшетных компьютеров. Площадь экспозиции более 6500 квадратных метров, что позволяет сургутскому парку находиться в пятерке крупнейших в России.

Помимо уникальных мультимедийных решений, на территории парка представлены стационарные сервисные площадки: ретро-фотоателье, сувенирный киоск, этно-фотозона, кафе и чайная зона, трансформируемый конференц-зал. Планируется, что в мультимедийном парке будут проходить и уроки истории, квесты, мастер-классы и даже хоровые концерты. Первые посетители уже оценили экспозиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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