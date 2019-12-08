СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-08T09:23:01+03:00

Ночью в Сургуте в многоэтажном доме произошел пожар. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Он был ликвидирован до приезда спасателей

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Сообщение о возгорании в подъезде многоэтажного жилого дома по улице Югорская поступило на пульт дежурного в начале первого часа ночи 8 декабря.

- В 00:08 (мест) 8 декабря поступило сообщение о возгорании в подъезде жилого дома. Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. На место пожара от МЧС России привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России, сообщили в МЧС по ХМАО-Югре.

Отметим, что власти Сургута ввели в городе особый противопожарный режим. Согласно постановлению администрации города № 9069 от 03.12.2019 в связи с ухудшением обстановки с пожарами и последствиями от них на территории городского округа город Сургут, в границах территории городского округа город Сургут с 4 декабря 2019 года по 19 января 2020 года введен особый противопожарный режим.

Напомним, страшный пожар, случившийся две недели назад в многоквартирном доме поселка Дорожный, унес жизнь трех человек.

ИСТОЧНИК KP.RU