СЕГОДНЯ 06:47 2019-12-08T06:47:08+03:00

Погода в Югре 8 декабря: снегопады и метель Фото: pixabay.com

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В воскресенье 8 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, слабая метель. Ветер южный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха по западной половине округа -1, -6 градусов, по восточной -9, -14 градусов, на северо-востоке до -24 градусов.

В Ханты-Мансийске пасмурно, снегопад. Ветер северо-восточный, восточный, южный 1-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -1.

В Сургуте солнечно и без осадков. Ветер северный, северо-восточный восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду.

В Нижневартовске солнечно и без осадков. Ветер северный, восточный, юго-восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит -7, -18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU