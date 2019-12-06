Нижневартовск похвастался уникальной новогодней елью

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-06T12:32:09+03:00

Она будет лишь одной из многих точек «Новогоднего маршрута»

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Главной темой новогоднего украшения центральной площади Нижневартовска станет «Снежная королева» по мотивам сказки Андерсена. Ледяные фигуры обретут формы героев сказки. Как сообщила администрация города, концепцию украшения к новогодним и рождественским праздникам презентовал директор департамента ЖКХ Максим Коротаев

Традиционный «Новогодний маршрут» будет начинаться с точки притяжения «Рождественская история» на территории паркового комплекса «Добрый ангел мира» на набережной Оби. Здесь установят фотозону «Посол рождества» и новогоднюю ель.

- Уникальностью новой елки является оснащенность современной технологией дополнительной реальности. При создании фото на смартфон через специальное приложение на фоне елки на экране будет появляться анимированный персонаж, - рассказал Максим Коротаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU