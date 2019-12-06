Нижневартовск похвастался уникальной новогодней елью
Главной темой новогоднего украшения центральной площади Нижневартовска станет «Снежная королева» по мотивам сказки Андерсена. Ледяные фигуры обретут формы героев сказки. Как сообщила администрация города, концепцию украшения к новогодним и рождественским праздникам презентовал директор департамента ЖКХ Максим Коротаев
Традиционный «Новогодний маршрут» будет начинаться с точки притяжения «Рождественская история» на территории паркового комплекса «Добрый ангел мира» на набережной Оби. Здесь установят фотозону «Посол рождества» и новогоднюю ель.
- Уникальностью новой елки является оснащенность современной технологией дополнительной реальности. При создании фото на смартфон через специальное приложение на фоне елки на экране будет появляться анимированный персонаж, - рассказал Максим Коротаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU