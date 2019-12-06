Горэлектросети Ханты-Мансийска отметили 85-летие

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-06T12:21:13+03:00

Благодаря им столица Югры несколько лет является одним из самых освещённых городов страны

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Накануне состоялось мероприятие, посвященное 85-летию городских электрических сетей Ханты-Мансийска

- Сегодня на ваших плечах лежит огромная ответственность, так как надежное электроснабжение - одна из важнейших составляющих комфортной жизни горожан. Благодаря вашему профессионализму и трудолюбию Ханты-Мансийск вот уже несколько лет является одним из самых освещённых городов России. Уважаемые сотрудники, спасибо вам за добросовестный труд, - отметил в поздравительной речи глава города Максим Ряшин.

В рамках мероприятия директор департамента городского хозяйства Сергей Волчков вручил сотрудникам предприятий награды Министерства энергетики РФ, а также почетные грамоты и благодарности от главы города, сообщили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU