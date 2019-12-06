СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-06T12:05:09+03:00

В Ханты-Мансийске открыли финал кубка России по шахматам. Фото югорской шахматной академии

Чуть ранее в городе проходил финал ТОП-16

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В столице Югры состоялось открытие и жеребьевка финала кубка России по шахматам среди мужчин и женщин.

По информации федерация шахмат России, среди женщин в четвертьфиналах состязаются следующие пары соперниц: Оксана Грицаева - Галина Мироненко, Екатерина Борисова - Екатерина Гольцева, Дарья Чарочкина - Лея Гарифуллина и Марина Гусева - Анна Афонасьева.

В 1/8 финала у мужчин ожидаются поединки пар конкурентов Санан Сюгиров - Вадим Моисеенко, Иван Бочаров - Алексей Гоганов, Сергей Волков - Алексей Придорожный, Стефан Погосян - Павел Понкратов, Илья Ильюшенок - Максим Чигаев, Дмитрий Кокарев - Евгений Шапошников, Дмитрий Кряквин - Борис Савченко и Никита Афанасьев - Алексей Сарана.

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ИСТОЧНИК KP.RU