2019-12-06T12:05:58+03:00
Общество

Третий всероссийский правовой диктант проходит в Югре

Он завершится 10 декабря
Руслан Савинов
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Третий всероссийский правовой диктант проходит в Югре. Фото департамента культуры ХМАО.Третий всероссийский правовой диктант проходит в Югре. Фото департамента культуры ХМАО.
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На территории Ханты-Мансийского автономного округа с 3 по 10 декабря проходит третий всероссийский правовой юридический диктант. Он проводится в два этапа.

По информации департамента культуры ХМАО, первый этап проходит в режиме онлайн на официальном портале с 3 по 9 декабря.

Второй этап представляет собой очное написание диктанта 6 декабря 2019 года на площадках югорского госуниверситета в Ханты-Мансийске, сургутского госуниверситета и в библиотечно-информационной системе Нижневартовска.

Полная информация о диктанте доступна на сайтах партнеров проекта: МГЮА, Деловой России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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