В Сургуте подвели итоги 2019 года в сфере архитектуры и градостроительства
Замглавы Сургута Владимир Шмидт рассказал об итогах года по своим вверенным направлениям. По его словам, в городе введено в эксплуатацию около 200 тысяч квадратных метров жилья. Это в два раза больше, чем в прошлом году
- Мы также начинаем строительство школы в 39-ом микрорайоне по концессии и планируем до конца года заключить концессионные соглашения еще по двум школам в 38-м и 5А микрорайонах, – рассказывает замглавы Сургута.
В Сургуте также активно строили новые дороги, чтобы разгрузить существующие магистрали, увеличили количество парковочных мест возле объектов здравоохранения.
По данным сургутской администрации, сразу пять общественных территорий благоустроили в Сургуте в 2019: пешеходный мост в сквере «Старожилов», главная площадь города (I этап)», сквер «Исторический парк «Россия – Моя история», парк «Кедровый лог», набережная Саймы в районе СурГУ (I этап).
- Год был непростым, но он во многом закладывает основу для будущих результатов, - подытожил Владимир Шмидт.
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ИСТОЧНИК KP.RU