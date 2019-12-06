В Сургуте подвели итоги 2019 года в сфере архитектуры и градостроительства

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-06T12:08:31+03:00

Введено вдвое больше жилья, чем за предыдущий год. Фото администрации Сургута.

Введено вдвое больше жилья, чем за предыдущий год

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Замглавы Сургута Владимир Шмидт рассказал об итогах года по своим вверенным направлениям. По его словам, в городе введено в эксплуатацию около 200 тысяч квадратных метров жилья. Это в два раза больше, чем в прошлом году

- Мы также начинаем строительство школы в 39-ом микрорайоне по концессии и планируем до конца года заключить концессионные соглашения еще по двум школам в 38-м и 5А микрорайонах, – рассказывает замглавы Сургута.

В Сургуте также активно строили новые дороги, чтобы разгрузить существующие магистрали, увеличили количество парковочных мест возле объектов здравоохранения.

По данным сургутской администрации, сразу пять общественных территорий благоустроили в Сургуте в 2019: пешеходный мост в сквере «Старожилов», главная площадь города (I этап)», сквер «Исторический парк «Россия – Моя история», парк «Кедровый лог», набережная Саймы в районе СурГУ (I этап).

- Год был непростым, но он во многом закладывает основу для будущих результатов, - подытожил Владимир Шмидт.

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ИСТОЧНИК KP.RU