Аборигены-антипрививочники Сургутского района игнорируют вакцинацию

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-06T11:29:36+03:00

Но гриппу и ОРВИ подвержены и они

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Жители стойбищ уклоняются от вакцинации против гриппа и ОРВИ. Они не доверяют современным методам профилактики сезонных заболеваний. По их мнению, они обходились без прививок раньше, обойдутся и сейчас.

Низкий процент вакцинации именно среди ханты и манси из-за того, что они не доверяют медицинским разработкам, считает начальник службы здравоохранения Сургутского района Ольга Мосалева.

- Прививочная кампания по вакцинации против гриппа проходит у нас довольно-таки хорошо, мы практически завершили ее на 95%, трудностей у нас не возникает, - подвела итог завотделением Сургутской районной поликлиники Кадрия Аджикурманова .

По информации «Вестника» Сургутского района, до завершения прививочной кампании в районе осталось две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU