Благодаря сортировке в Югорске на переработку ежемесячно отправляется 40 тонн вторсырья

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-06T11:21:09+03:00

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Единственный в ХМАО лицензированный мусоросортировочный комплекс работает в Югорске. Благодаря ему объем отходов, отправляемых на полигон, сокращается на 40 тонн в месяц.

Для жителей города на контейнерных площадках установлены соответствующие обозначения. В один контейнер можно складывать органические отходы, в другие — сухие смешанные. Далее отходы разными машинами отвозят на сортировку. Благодаря установке двух видов контейнеров количество отсортированного вторичного сырья увеличивается в разы.

- Каждый вид отходов перед отправкой мы сортируем дополнительно по группам. Например, пластиковые бутылки по цвету. По этому же принципу после сортировки измельчаем. У каждого пункта приема вторсырья свои требования», – рассказал директор завода Константин Тарачков.

Отсортированное вторичное сырье для дальнейшей переработки транспортируется в Пермь, Екатеринбург и Челябинск.

Как сообщает «Югра-экология», Югорск стал одним из первых внедрять раздельный сбор отходов в округе. В Нефтеюганском районе с вводом в эксплуатацию межмуниципального полигона также планируется ввести раздельный сбор отходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU