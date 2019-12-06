СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-06T11:10:38+03:00

За два месяца в аэропорту Нижневартовска изъяли почти двести килограмм запрещенной продукции из Средней Азии. Фото Россельхознадзора ХМАО.

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В международном аэропорту города Нижневартовска сотрудники Россельхознадзора по ХМАО за октябрь и ноябрь при досмотре багажа и ручной клади выявили ограниченную к ввозу в Россию растительную продукцию у 45 пассажиров.

Пассажиры прибывали из Узбекистана и Таджикистана. Временные ограничения ввоза растительной продукции в ручной клади и багаже пассажиров из этих стран введены с 16 апреля 2012 года из-за систематических выявлений в них карантинных для объектов.

К тому же с 5 марта 2019 года Россельхознадзором разрешено к ввозу не более 5 килограмм овощей, фруктов, сухофруктов и орехов в ручной клади и багаже пассажиров из Узбекистана.

Всего было изъято более 178 килограмм хурмы, яблок, гранатов, приправ и орехов. Нарушители оштрафованы. Карантинная продукция сожжена.

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ИСТОЧНИК KP.RU