Суд в Белоярском аннулировал водительские права двух трезвых алкоголиков
Прокуратура Белоярского в ходе проверки установила, что два жителя города не имеют права на управление транспортом на основании ранее выданных им водительских удостоверений.
Данные граждане состоят на диспансерном наблюдении психиатра-нарколога с диагнозом «синдром зависимости вследствие употребления алкоголя». По закону наличие указанного диагноза является медицинским противопоказанием к управлению авто.
В настоящее время судом водительские удостоверения граждан аннулированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU