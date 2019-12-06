СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-06T10:58:24+03:00

Суд в Белоярском аннулировал водительские права двух трезвых алкоголиков. Фото прокуратуры ХМАО.

Сам факт наличия диагноза «алкоголизм» запрещает садится за руль

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Прокуратура Белоярского в ходе проверки установила, что два жителя города не имеют права на управление транспортом на основании ранее выданных им водительских удостоверений.

Данные граждане состоят на диспансерном наблюдении психиатра-нарколога с диагнозом «синдром зависимости вследствие употребления алкоголя». По закону наличие указанного диагноза является медицинским противопоказанием к управлению авто.

В настоящее время судом водительские удостоверения граждан аннулированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU