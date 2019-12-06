Бюджет Сургута впервые превысит 30 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-06T10:48:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В думу Сургута внесен на рассмотрение. проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов. Предстоит активное обсуждение и доработка на слушаниях депутатов. Объем бюджета составит более 30 миллиардов рублей.

- Большая часть средств заложена в рамках проектов «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда». По итогам их реализации построят семь объектов образования, три автодороги, проведут капитальный ремонт транспортных артерий, приобретут помещения для переселения сургутян из аварийного жилья, благоустроят шесть общественных территорий, - отметила директор департамента финансов Сургута Елена Дергунова.

Администрация города отмечает, что в формировании и распределении бюджета принимают участие горожане. В нынешнем году по проекту «Бюджет Сургута online» проходил конкурс общественно-значимых инициатив сургутян, направленных на улучшение жизни города. Проекты-победители станут известны в начале 2020 года.

Более детальную информацию о доходах и расходах бюджета Сургута в текущем и предстоящем году можно получить на портале «Бюджет для граждан» по ссылке.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU