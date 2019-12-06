2019-12-06T10:35:04+03:00
Происшествия

В попытках защитить свои деньги от ложных угроз, югорчане переводят их мошенникам

За минувшие сутки десять краж
Руслан Савинов
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В попытках защитить свои деньги от ложных угроз, югорчане переводят их мошенникамВ попытках защитить свои деньги от ложных угроз, югорчане переводят их мошенникамФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в регионе случилось десять фактов мошенничества и краж с банковских карт общей суммой более 480 тысяч рублей. Среди пострадавших отмечено больше женщин среднего возраста.

Например, жительнице Мегиона позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и предложил вывести денежные средстве на безопасный счет. Неизвестный убедил доверчивую женщину установить на телефон программу «TeamViewer QuickSupport». Вскоре с двух ее банковских карт произошло списание более 195 тысяч рублей.

Еще один случай, 33-летняя жительница Радужного лишилась 86 тысяч рублей, когда ей позвонил неизвестный и предложил остановить несанкционированное списание денег.

УМВД по ХМАО отмечает, что по всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает все меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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