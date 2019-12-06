В столице Югры стартуют окружные семейные соревнования

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-06T10:25:50+03:00

В них принимают участие почти три десятка семей

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В центре развития теннисного спорта Ханты-Мансийка дан торжественный старт региональной спартакиаде «Папа, мама, я – спортивная семья». Праздник проводится в пятый раз. Напомним, что 2019 год является годом семьи в Югре.

Центр адаптивного спорта Югры сообщает, что на спартакиаду в столицу Югры собрались 28 семей из 17 муниципалитетов округа. В соревнованиях примут участие дети двух возрастов: с 7 до 14 и с 15 до 18 лет.

Программа включает в себя творческие и спортивные конкурсы. Началом послужит традиционный конкурс «Визитная карточка», далее идут состязания по корнхолу, и шаффлборду. Второй стартовый день выявит лучших в играх бочча и джакколо.

Церемония награждения сильнейших команд пройдет 7 декабря в 18.00 в центре развития теннисного спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU