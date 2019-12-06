СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-06T10:02:37+03:00

За безразличие к ребенку неплательщик алиментов из Нягани отработает сто часов общественных работ. Фото УФССП по ХМАО.

Также он будет вынужден заплатить алименты

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Няганский суд обязал мужчину к выплате алиментов на содержание ребенка. Выплаты составят четверть части всех видов дохода безответственного отца. Задолженность по алиментам уже составила более 155 тысяч рублей.

По сведениям пресс-службы УФССП России по ХМАО суд также обязал горе-отца провести сто часов обязательных работ.

В случае, если он не оплатит алименты, ему грозит уголовная ответственность по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

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ИСТОЧНИК KP.RU