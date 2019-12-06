СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-06T09:54:22+03:00

Врач из столицы Югры представил регион на престижной конференции в Милане

Его доклад был посвящен хронической ишемической болезни сердца

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В Милане прошла шестнадцатая международная научно-практическая конференция TOBI -2019. В этом году она посвящена вопросам лечения пациентов с хронической ишемической болезнью сердца.

Завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Прохор Павлов представил международному медицинскому сообществу результаты лечения пациентов с поражением ствола левой коронарной артерии.

Департамент здравоохранения ХМАО добавляет, что окружная клиническая больница столицы Югры является одной из ведущих клиник округа, где проводятся самые сложные операции по лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU