СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-06T09:45:37+03:00

Ураец осужден в Нягани за сбыт наркотиков. Фото прокуратуры ХМАО.

У него изъято почти полкило «синтетики»

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Городской суд вынес обвинил 24-летнего жителя Урая по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета» в крупном размере.

По информации прокуратуры, подсудимый прятал наркотики в тайниках-закладах на территории Нягани. В июне прошлого года его задержали. При задержании у него было найдено почти 225 грамм синтетических наркотиков.

Теперь ураец проведет 13 с половиной лет в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU