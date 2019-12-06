В Мегионе распахнул двери новый современный спорткомплекс

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-06T09:35:35+03:00

Он оборудован по высшему классу

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В Мегионе накануне состоялось торжественное открытие спорткомплекса с универсальным игровым залом и спортивными плоскостными сооружениями. Спорткомплекс расположен в 21 микрорайоне города.

В церемонии открытия приняли участие представители окружного департамента физкультуры и спорта, строительной компании, первые лица города, спортсмены, жители и почетные гости Мегиона.

- Убеждена, что в этих светлых стенах мегионцы будут с еще большим желанием реализовывать свой спортивный потенциал и достигать ещё больших результатов, - отметила исполняющая обязанности директора департамента физкультуры ХМАО Софья Конух.

На первом этаже здания расположились игровой зал с мобильными перегородками и зрительскими трибунами, тренажёрный, медкабинет.

На втором этаже предусмотрены зал для единоборств, раздевалки и административные помещения.

Также на территории объекта также есть футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная площадка и зрительские трибуны.

По информации администрации Мегиона, всего на реализацию проекта было направлено более 450 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU