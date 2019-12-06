СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-06T09:24:21+03:00

Две похожих кражи раскрыли за минувшие сутки в ХМАО Фото: pixabay.com

Она похитила лишь сотовый, а он вместе с телефоном еще и монитор от компьютера

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Полиция Сургута поймала ранее неоднократно судимую 35-летнюю женщину, которая из квартиры дома на улице Маяковского похитила сотовый телефон стоимостью 9500 рублей. Телефон она уже успела сдать в ломбард. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленница под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

А полиция Нижневартовского района раскрыла кражу 19-летним жителем из квартиры дома в поселке Излучинск. Он украл сотовый и компьютерный монитор. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Молодой человек под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО за минувшие сутки в Югре произошло 32 преступления, раскрыто 20.

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ИСТОЧНИК KP.RU