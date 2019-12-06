СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-06T09:12:45+03:00

Перед новогодними праздниками огнеборцы Сургута активно рассказывают людям как не сгореть вместе с елкой. Фото МЧС ХМАО.

Людям объясняют, как правильно устанавливать электрические украшения и многое другое

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В рамках операции «Новый год» с начала декабря пожарные Сургута провели уже 22 рейда. Ведь С середины декабря до окончания новогодних праздников чрезвычайно высок уровень пожарной опасности из-за равнодушного отношения к огню.

Сотрудники сургутского гарнизона напомнили людям как установить новогоднюю елку, как правильно и безопасно разместить на ней электрическую гирлянду.

По информации МЧС ХМАО, особое внимание в ходе бесед уделяется вопросам покупки и безопасного использования пиротехники: самодельные хлопушки крайне опасны.

- Прежде чем покупать пиротехнику, нужно задуматься о безопасности, - отметил начальник караула 118 пожарно-спасательной части Игорь Кичигин.

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ИСТОЧНИК KP.RU