2019-12-06T09:12:45+03:00
Общество

Перед новогодними праздниками огнеборцы Сургута активно рассказывают людям как не сгореть вместе с елкой

Людям объясняют, как правильно устанавливать электрические украшения и многое другое
Руслан Савинов
Поделиться:
Перед новогодними праздниками огнеборцы Сургута активно рассказывают людям как не сгореть вместе с елкой. Фото МЧС ХМАО.Перед новогодними праздниками огнеборцы Сургута активно рассказывают людям как не сгореть вместе с елкой. Фото МЧС ХМАО.
Изменить размер текста:

В рамках операции «Новый год» с начала декабря пожарные Сургута провели уже 22 рейда. Ведь С середины декабря до окончания новогодних праздников чрезвычайно высок уровень пожарной опасности из-за равнодушного отношения к огню.

Сотрудники сургутского гарнизона напомнили людям как установить новогоднюю елку, как правильно и безопасно разместить на ней электрическую гирлянду.

По информации МЧС ХМАО, особое внимание в ходе бесед уделяется вопросам покупки и безопасного использования пиротехники: самодельные хлопушки крайне опасны.

- Прежде чем покупать пиротехнику, нужно задуматься о безопасности, - отметил начальник караула 118 пожарно-спасательной части Игорь Кичигин.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24