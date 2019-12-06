2019-12-06T09:00:44+03:00
Общество

В ДТП в Нижневартовском районе погибли двое человек

Водитель одного из авто не справился с управлением
Руслан Савинов
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В ДТП в Нижневартовском районе погибли двое человекВ ДТП в Нижневартовском районе погибли двое человекФото: pixabay.com
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Сегодня около 9 часов утра на 26 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» случилось ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительной информации пресс-службы УМВД России ХМАО, водитель «Нива Шевроле» не справился с управлением и допустил выезд на встречку, где столкнулся с грузовиком «Вольво».

В результате ДТП двое человек из легкового автомобиля погибли на месте происшествия. В настоящее время на месте аварии работает полиция и ГИБДД.

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В Нижневартовском районе в ДТП погибли двое человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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