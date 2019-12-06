В ДТП в Нижневартовском районе погибли двое человек
Сегодня около 9 часов утра на 26 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» случилось ДТП с участием двух автомобилей.
По предварительной информации пресс-службы УМВД России ХМАО, водитель «Нива Шевроле» не справился с управлением и допустил выезд на встречку, где столкнулся с грузовиком «Вольво».
В результате ДТП двое человек из легкового автомобиля погибли на месте происшествия. В настоящее время на месте аварии работает полиция и ГИБДД.
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В Нижневартовском районе в ДТП погибли двое человек.
ИСТОЧНИК KP.RU