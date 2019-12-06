СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-06T08:50:30+03:00

Нашелся спонсор для обустройства пандуса для ребенка-инвалида в Сургуте Фото: pixabay.com

О проблеме стало известно после обращения на прямую линию президента

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Активисты общероссийского народного фронта ХМАО нашли спонсора для семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью. Спонсор поможет установить пандус в доме, где проживает семья. Как рассказали в ОНФ ХМАО, о проблеме стало известно из обращения родителей мальчика на прямую линию с президентом России.

Ребенка с инвалидностью зовут Руслан Кадиев, ему девять лет. Он не может разговаривать, ходить и самостоятельно дышать. Прогулки мальчику жизненно необходимы. Однако с установленный на лестнице рельсовый пандус не подходит для широкой коляски.

Из-за бюрократических проволочек обустройство пандуса затянулось. Найденный активистами ОНФ спонсор в скором времени поможет семье решить проблему, и они смогут без затруднений гулять с ребенком на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU